El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la franja horaria de las 07:00 a las 08:00. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá en un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa suave podría proporcionar un ligero alivio a la sensación de humedad, que se mantendrá alta, con valores que rondarán el 90% en las primeras horas y bajando a un 54% hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se espera que se mantenga en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En la tarde, la temperatura podría descender a 14 grados, y hacia la noche, se espera que baje a 10 grados, con cielos aún cubiertos.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para las condiciones climáticas adversas, ya que la combinación de lluvia y viento podría hacer que las actividades se vean afectadas. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, así que es importante tener precaución al conducir.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.