El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Durante estas horas, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 51% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 12 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando mínimos de 8 grados . La visibilidad será buena en general, aunque puede verse afectada por la lluvia en las primeras horas del día.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia. La jornada finalizará con un ambiente más tranquilo, aunque aún con nubosidad presente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.