El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 27 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y muy nuboso, lo que podría generar una atmósfera grisácea y poco soleada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un predominio de cielos cubiertos y la probabilidad de lluvias escasas.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura vuelva a bajar, alcanzando los 5 grados en las últimas horas del día. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más frescas.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 36 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta el viento al salir.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total a lo largo del día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 11 grados.
En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un buen momento para llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más frías del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.
