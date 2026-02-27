El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 27 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados al amanecer. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que las precipitaciones sean más esporádicas.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día.
La humedad será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 85% y el 92% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia en algunos momentos. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables.
A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos grises y lluvias, ofrecerá un respiro hacia la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.
