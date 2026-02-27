El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados al amanecer. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que las precipitaciones sean más esporádicas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día.

La humedad será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 85% y el 92% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia en algunos momentos. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos grises y lluvias, ofrecerá un respiro hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.