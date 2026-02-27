El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán ligeras, acumulando alrededor de 1.8 mm en este periodo, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 9 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las precipitaciones sean mínimas, con valores que rondan los 0.1 mm. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados , lo que contribuirá a un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 90% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas de la mañana. Este viento puede ser un factor a considerar, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una ligera mejora en las condiciones de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , y la probabilidad de tormentas será nula entre las 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 10 grados por la noche.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando consigo paraguas y abrigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.