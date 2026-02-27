El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la probabilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias entre las 3 y las 6 de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en este intervalo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 12 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados, pero con la llegada de la lluvia, es probable que la sensación térmica descienda. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, llegando a los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, alcanzando un 94% en las horas nocturnas, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% entre la 1 y las 7 de la tarde, y del 70% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución si se está al aire libre.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.