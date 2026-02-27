El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza la jornada. Las condiciones meteorológicas indican una alta probabilidad de precipitaciones, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.4 y 1 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, con un mínimo de 11 grados a las 21:00, mientras que el máximo alcanzará los 14 grados entre las 13:00 y las 16:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 93% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 39 km/h en las horas centrales de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avanza, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, pero se mantendrá en rangos moderados.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, lo que podría dar paso a un tiempo más tranquilo hacia el final del día.

Los habitantes de Bueu deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas, y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar, permitiendo disfrutar de un final de jornada más apacible, aunque siempre con la posibilidad de algunas lluvias dispersas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.