El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

La precipitación será un factor importante, ya que se prevé que caigan entre 0.6 y 1.0 mm de lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en 11 grados y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a 11 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento. A medida que avance la tarde, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 65% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la probabilidad disminuye considerablemente a un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las condiciones mejorarán un poco en la tarde.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.