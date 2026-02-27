El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.
A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.6 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, con valores que rondan entre 0.1 y 0.3 mm.
El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 35 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día. Se recomienda precaución a quienes se encuentren en áreas expuestas, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los residentes y visitantes.
En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 65% de probabilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, lo que permitirá que el tiempo se estabilice hacia la noche.
En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y un ambiente fresco. Se aconseja a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y disfrutar de las horas más tranquilas del día, especialmente en la tarde, cuando las lluvias cesen y el viento se calme.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»