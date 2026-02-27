El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.6 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, con valores que rondan entre 0.1 y 0.3 mm.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 35 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día. Se recomienda precaución a quienes se encuentren en áreas expuestas, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los residentes y visitantes.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 65% de probabilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, lo que permitirá que el tiempo se estabilice hacia la noche.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y un ambiente fresco. Se aconseja a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y disfrutar de las horas más tranquilas del día, especialmente en la tarde, cuando las lluvias cesen y el viento se calme.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.