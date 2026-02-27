El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo muy nuboso, lo que generará una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a caer a partir de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 79% y el 95% durante las horas más críticas. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de As Neves que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque las lluvias serán escasas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 30% por la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% en las primeras horas y un 70% entre la mañana y la tarde. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa disminuya considerablemente hacia la noche, cuando la probabilidad se reduzca a cero.

En resumen, los habitantes de As Neves deben prepararse para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se aconseja estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.