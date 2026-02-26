El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilanova de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 26 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 09:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, donde la humedad relativa alcanzará el 100%. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados .
A medida que avance el día, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 73% a media tarde, lo que permitirá una sensación más confortable a medida que el sol se eleva en el horizonte.
El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen salir en las primeras horas de la mañana tomen precauciones debido a la niebla, que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados . La puesta de sol está programada para las 19:21, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren en la costa.
En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como una jornada fresca y mayormente nublada, ideal para disfrutar de un paseo por la localidad, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.
