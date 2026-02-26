El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente tranquilo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso a cubierto, con predominancia de nubes altas.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con una velocidad que variará entre 5 y 20 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vilagarcía disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando el cielo podría cubrirse más.

La salida del sol se producirá a las 08:15, y el ocaso está previsto para las 19:21, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la bruma podría regresar, creando un ambiente fresco y tranquilo.

En resumen, el día se presenta como una jornada apacible en Vilagarcía de Arousa, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, con un tiempo que, aunque fresco, será mayormente seco y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.