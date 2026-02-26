El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga con algunas nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

Desde la madrugada, la temperatura comenzará en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a los 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea bastante placentera, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores cercanos al 96%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 80% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. Este viento ligero será un complemento agradable al clima templado, sin causar incomodidad.

No se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Vilaboa pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

El orto se producirá a las 08:14, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 19:20, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Vilaboa se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.