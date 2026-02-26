El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a la bruma en los periodos 5 y 6, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 6 a 7 grados. La bruma puede persistir hasta el mediodía, pero se espera que la visibilidad mejore gradualmente. La humedad relativa se mantendrá alta, aunque comenzará a descender ligeramente.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán, con un aumento en la temperatura que alcanzará los 16 grados hacia las 1 y 2 de la tarde. Las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día seco, aunque algo fresco.

El viento será un factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, predominando del este y noreste en las primeras horas, y cambiando a dirección oeste durante la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará, y se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en la carretera.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día con niebla y bruma en la mañana, seguido de un aumento de temperatura y nubes altas en la tarde, sin precipitaciones. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida en las primeras horas y un descenso de temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.