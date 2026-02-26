El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El 26 de febrero de 2026, Vigo se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la primera parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 92%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, aunque a partir del mediodía comenzarán a aparecer nubes altas, que se irán intensificando hacia la tarde. A pesar de la presencia de estas nubes, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los vigueses disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento también podría influir en la percepción de la temperatura, haciendo que se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores del 86% al final del día, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescor. La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las horas nocturnas, aunque no se anticipan problemas significativos para la circulación.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un ligero descenso hacia la noche. La ausencia de precipitaciones y la presencia de nubes altas en la tarde permitirán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la bruma que podría aparecer al caer la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.