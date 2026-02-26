El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 8 grados y una humedad relativa que alcanzará el 100%. Esta combinación de factores puede dificultar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla y la bruma den paso a nubes altas, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 7 y 8 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán con nubes altas, y las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 3:00 PM. La humedad relativa también comenzará a bajar, situándose en torno al 56% a las 3:00 PM, lo que permitirá que el ambiente se sienta un poco más seco y cómodo. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que podría limitar la exposición al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 8:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 79%, y el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de que se mantenga así durante la noche.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero hasta la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar. En resumen, el día en Valga será fresco y mayormente nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la bruma matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.