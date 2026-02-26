El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 8 grados y una humedad relativa que alcanzará el 100%. Esta combinación de factores puede dificultar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla y la bruma den paso a nubes altas, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 7 y 8 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán con nubes altas, y las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 3:00 PM. La humedad relativa también comenzará a bajar, situándose en torno al 56% a las 3:00 PM, lo que permitirá que el ambiente se sienta un poco más seco y cómodo. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que podría limitar la exposición al sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 8:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 79%, y el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de que se mantenga así durante la noche.
No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero hasta la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar. En resumen, el día en Valga será fresco y mayormente nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la bruma matutina.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.
