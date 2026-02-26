El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 5 y 19 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 5 grados a las 8:00 horas, mientras que por la tarde, el termómetro podría llegar hasta los 19 grados alrededor de las 15:00 horas, ofreciendo un respiro cálido en medio del invierno.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar sensaciones de frío. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más confortable para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de bruma y niebla, que se disipará rápidamente con la llegada del sol.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:21 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Tui se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.