El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la ausencia de precipitaciones —con un pronóstico de 0 mm— contribuirá a que el día se sienta seco y cómodo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas frescas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, con ráfagas que podrían llegar a los 19 km/h en las horas de la tarde, aunque en general se mantendrá en niveles moderados.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 7 grados a última hora. La visibilidad será buena, y no se esperan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete hacer de este 26 de febrero un día placentero para los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.