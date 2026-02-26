El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 8 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados entre las 02:00 y 04:00 horas. A partir de las 05:00 horas, la temperatura se mantendrá en 6 grados hasta las 09:00 horas, momento en el que comenzará a elevarse. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la sensación térmica mejorará, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 92% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 60% hacia la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de las 14:00 horas, se prevé que el viento sople desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para realizar excursiones o paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:20 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por cielos despejados y agradables temperaturas durante las horas centrales. En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado, con un tiempo propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.