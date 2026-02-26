El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto de nubes altas, con periodos de bruma que podrían afectar la visibilidad en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 57% y el 90%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, el viento irá cambiando de dirección, pasando a ser del norte y luego del este hacia la tarde y la noche.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la bruma que podría aparecer en las primeras horas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:18, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 7 grados.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre, aunque con precaución ante la bruma matutina.

