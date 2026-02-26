El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Sanxenxo se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la madrugada y continuando hasta la tarde. Esto podría dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin previsión de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que hacia el mediodía y la tarde, las temperaturas se elevarán hasta los 14 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 98% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frescor, por lo que es aconsejable llevar abrigo. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 79% al final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La visibilidad será buena, aunque se espera la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en la costa. Sin embargo, a medida que avance el día, estas condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de vistas despejadas hacia el mar.

En resumen, el día en Sanxenxo se presenta como una jornada tranquila, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las variaciones de temperatura y la posibilidad de viento fresco.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.