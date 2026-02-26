El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad y afectar el tráfico. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las horas más frías.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 11 grados a las 10:00 AM y subiendo gradualmente hasta los 20 grados en la tarde. La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 91% a media mañana y bajando hasta el 55% en las horas más cálidas del día.

El viento será ligero, predominando del sureste en las primeras horas, con velocidades que rondarán entre 1 y 4 km/h. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Salvaterra de Miño disfruten de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con la niebla matutina.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado a poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:20. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un aumento de temperaturas y un cielo mayormente nublado, sin riesgo de lluvias. Los vientos serán suaves, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.