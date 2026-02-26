El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 6 y 8 grados , manteniendo una sensación de frescura. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 3 de la tarde. Las nubes altas persistirán, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes disfruten de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 10 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 19:20, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una tarde más despejada. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas frescas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno y agradable.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, seguido de una tarde más despejada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la noche que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.