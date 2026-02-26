El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto y nubes altas, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 8 a 9 grados. La bruma persistirá en algunos momentos, especialmente en las horas centrales del día, aunque se espera que la visibilidad mejore ligeramente. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, permitiendo que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h, predominando del oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 15 grados. La dirección del viento también puede influir en la dispersión de la bruma, mejorando la visibilidad en algunos momentos.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, pero se espera que baje ligeramente a medida que avanza el día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más llevadera.

El ocaso se producirá a las 19:21, momento en el que la temperatura comenzará a descender rápidamente. La noche se presentará tranquila, con cielos mayormente despejados y temperaturas que rondarán los 5 grados. En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas, pero sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.