El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:14. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que aparecerán en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.