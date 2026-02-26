El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados a la 1 de la madrugada.

A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 17 grados alrededor de las 2 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, creará un ambiente propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 99% en la madrugada y descendiendo a un 65% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos, lo que permitirá a los habitantes y visitantes de Pontevedra disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 8 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:20. En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.