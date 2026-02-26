El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá cubierto, con periodos de bruma que podrían dificultar la visibilidad. La temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 7 grados en las horas centrales del día. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, el viento cambiará a dirección norte, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Esto podría aportar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la tarde.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 18:00 horas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma persista, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar a los desplazamientos. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:20 horas, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá a 10 grados. La noche se presentará tranquila, con cielos mayormente despejados, aunque la nubosidad podría regresar en las horas más avanzadas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 18 grados, sin precipitaciones a la vista. La alta humedad y el viento del norte aportarán un toque de frescor, haciendo que sea recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

