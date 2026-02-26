El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla densa, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será muy alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo mayormente nublado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la mañana. La humedad comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 93%.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más despejado, con cielos que se irán aclarando progresivamente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, llegando a los 20 grados . Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que se situará en torno al 59%. Sin embargo, se prevé que el viento, que soplará principalmente del noreste y del sur, mantenga una velocidad moderada de entre 2 y 4 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente. Para las 8 de la tarde, se anticipa que la temperatura baje a 8 grados , y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 96%. La niebla podría volver a hacer su aparición en las horas nocturnas, aunque no se espera que sea tan densa como en la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, Ponteareas experimentará un día de contrastes, comenzando con niebla y temperaturas frescas, seguido de una tarde más cálida y despejada, ideal para disfrutar del aire libre antes de que la noche traiga de nuevo la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.