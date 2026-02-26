El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 grados, manteniéndose frescas, pero agradables para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 5 grados a las 11 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 100% hasta las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a partir de las 8, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, comenzando a partir de las 3 de la tarde. Este cambio en el estado del cielo no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 17 grados, ofreciendo un tiempo templado ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a este y luego a oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 19 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer claro a las 19:20. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día se presenta como una jornada agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.