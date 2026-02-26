El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 3:00 AM.
A partir de las 4:00 AM, el cielo comenzará a mostrar un poco de nubosidad, con condiciones de "poco nuboso" que se mantendrán hasta las 9:00 AM. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% a la 1:00 AM y bajando gradualmente a un 92% hacia las 9:00 AM.
A medida que el día avanza, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, comenzando a las 10:00 AM y continuando hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 11 grados a las 11:00 AM y llegando a un máximo de 15 grados entre las 1:00 PM y las 3:00 PM. La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 65% a la 1:00 PM y bajando a un 68% a las 2:00 PM.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 25 km/h durante la tarde. Este viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de las 4:00 PM, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 24 km/h.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Poio podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, con temperaturas que caerán a 10 grados a las 8:00 PM y a 9 grados a las 9:00 PM. La puesta de sol se producirá a las 19:21, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables y soleados para disfrutar en Poio.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.
