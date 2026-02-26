El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura mínima se registrará a primera hora, con 6 grados, mientras que en las horas centrales del día se alcanzarán los 17 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido para esta época del año. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 81% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 17 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:20. La salida del sol se producirá a las 08:13, marcando el inicio de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y sin complicaciones meteorológicas. En resumen, un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Pazos de Borbén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.