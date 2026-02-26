El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 8 y 12 grados, alcanzando su punto máximo en torno al mediodía.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 79% por la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas de la tarde. Predominará la dirección del viento del noroeste, lo que podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 6 a 7 km/h, aumentando gradualmente hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:22. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide aprovechar el buen tiempo y salir a explorar lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.