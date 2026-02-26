El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:14. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe con nubes altas, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día.

Las temperaturas en O Rosal oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este aumento gradual en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70-90% durante la mañana, pero que irá bajando a medida que el día avanza. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10-11 km/h hacia el mediodía. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de O Rosal pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados contribuirán a un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día tranquilo y soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.