El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 9 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a subir gradualmente.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 90% hasta media mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, aunque a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y un ambiente más fresco.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de excursiones y paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:20, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar del aire libre. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados promete un ambiente placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.