El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y con presencia de niebla en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

A medida que avance la mañana, las condiciones de visibilidad se verán reducidas debido a la niebla, especialmente en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 9 grados, con mínimas variaciones. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte que alcanzarán velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con nubes altas que no permitirán la entrada de luz solar directa. La temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados, pero la alta humedad, que se mantendrá en torno al 80-90%, hará que la sensación térmica sea más baja. Las condiciones de niebla persistirán, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría afectar la movilidad en las carreteras y en el puerto.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan chubascos ni lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados. La niebla se intensificará, y el cielo permanecerá cubierto hasta el final del día. La visibilidad podría verse comprometida, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima fresco y húmedo, con cielos cubiertos y niebla persistente. Las condiciones son ideales para actividades en interiores, mientras que quienes necesiten salir deben estar atentos a la visibilidad reducida y a las bajas temperaturas.

