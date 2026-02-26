El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:14, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad agradable en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la situación cambiará, y el cielo se tornará muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 10 grados por la mañana y descendiendo a 9 grados durante las primeras horas. A lo largo del día, se espera que las temperaturas oscilen entre los 8 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección este con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar los 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, manteniendo una velocidad moderada que podría resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

La visibilidad se verá afectada en las horas de la tarde y la noche, con la aparición de bruma y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, la mañana se presentará clara, lo que permitirá disfrutar de un paisaje despejado antes de que las nubes tomen protagonismo.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Los vientos serán moderados, y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.