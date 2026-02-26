El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer a partir de las 3 de la mañana y se mantendrán durante gran parte del día. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 a 8 grados hasta las 9 de la mañana, cuando se prevé un ligero aumento a 9 grados.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. La humedad relativa comenzará a disminuir, alcanzando un 65% a las 3 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cómodo. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 95% hacia las 10 de la noche.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy. Desde la medianoche, se registrarán vientos de dirección oeste con velocidades de hasta 4 km/h. A lo largo de la mañana, el viento cambiará a dirección noroeste, manteniéndose en torno a los 4 a 5 km/h. Sin embargo, se espera que a partir de las 2 de la tarde, el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h desde el noroeste, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que caiga la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 8 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:20, ofreciendo un espectáculo visual antes de que la oscuridad cubra la región. En resumen, el día en Mos se presentará como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.