El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de nubes altas que dominarán el cielo. La temperatura se mantendrá bastante fresca, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades de hasta 4 km/h. A medida que el día progresa, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al norte, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en la mañana. Sin embargo, esta bruma se disipará rápidamente, dando paso a un día más claro.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, teniendo en cuenta las condiciones de viento y la necesidad de abrigarse adecuadamente en las horas más frías.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.