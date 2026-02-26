El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de nubes altas que dominarán el cielo. La temperatura se mantendrá bastante fresca, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Moraña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades de hasta 4 km/h. A medida que el día progresa, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al norte, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.
La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en la mañana. Sin embargo, esta bruma se disipará rápidamente, dando paso a un día más claro.
En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, teniendo en cuenta las condiciones de viento y la necesidad de abrigarse adecuadamente en las horas más frías.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos