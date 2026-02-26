El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas particularidades que los residentes deben tener en cuenta. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en áreas con mayor humedad.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una humedad relativa del 100%, lo que contribuirá a la persistencia de la bruma. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando a niveles más cómodos, alrededor del 57% hacia la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante las horas centrales del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las condiciones de viento serán suaves, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Esto significa que no se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos en la zona. La ausencia de precipitaciones, combinada con el aumento de la temperatura, hará que el ambiente sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 8 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, especialmente en las horas nocturnas, por lo que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales debido a la posible reducción de visibilidad.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se debe estar atento a la bruma y niebla en las primeras horas y al descenso de temperaturas por la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.