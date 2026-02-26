El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 16 grados . Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 16 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su máximo.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 63% en las horas centrales. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas y costeras.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La ausencia de lluvia y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.
En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque frescas, y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.
