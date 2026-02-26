El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 16 grados . Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 16 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 63% en las horas centrales. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas y costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La ausencia de lluvia y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque frescas, y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.