El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá afectada por la niebla, con temperaturas que rondarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.
A medida que avance la mañana, se prevé que la bruma comience a disiparse, aunque las nubes altas seguirán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados hasta las 10:00 a.m. Posteriormente, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados a mediodía. La humedad comenzará a descender, pero seguirá siendo notable, con valores alrededor del 91%.
Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. La humedad relativa continuará disminuyendo, llegando a un 70% hacia las 2:00 p.m. y 3:00 p.m., lo que permitirá una sensación más confortable.
El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h, principalmente del oeste y suroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la mañana.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Meis disfruten de un día sin interrupciones climáticas significativas. Sin embargo, es recomendable que quienes salgan a la calle en las primeras horas de la mañana tomen precauciones debido a la niebla, que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
El ocaso se producirá a las 19:20, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones de niebla, se transformará en una tarde más despejada y agradable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.
