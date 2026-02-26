El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá afectada por la niebla, con temperaturas que rondarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se prevé que la bruma comience a disiparse, aunque las nubes altas seguirán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados hasta las 10:00 a.m. Posteriormente, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados a mediodía. La humedad comenzará a descender, pero seguirá siendo notable, con valores alrededor del 91%.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. La humedad relativa continuará disminuyendo, llegando a un 70% hacia las 2:00 p.m. y 3:00 p.m., lo que permitirá una sensación más confortable.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h, principalmente del oeste y suroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Meis disfruten de un día sin interrupciones climáticas significativas. Sin embargo, es recomendable que quienes salgan a la calle en las primeras horas de la mañana tomen precauciones debido a la niebla, que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El ocaso se producirá a las 19:20, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones de niebla, se transformará en una tarde más despejada y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.