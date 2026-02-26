El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso durante la madrugada, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá ligeramente, pasando a un estado poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 11:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados durante la mañana. A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 76% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 19 km/h en dirección oeste durante la tarde. Las primeras horas del día verán vientos más suaves, provenientes del este y noreste, con velocidades que rondarán entre los 3 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará ligeramente, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Meaño disfruten de un día sin lluvias, aunque la nubosidad persistente podría limitar la visibilidad del sol.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados , alta humedad y vientos moderados. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.