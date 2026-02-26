El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, especialmente en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 7 y 16 grados , comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 65% en las horas de mayor temperatura. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde se acerque, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas. Sin embargo, la brisa será suave y no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Marín disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque la presencia de bruma en algunas áreas podría reducirla ligeramente en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:21, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del entorno.

En resumen, Marín experimentará un día tranquilo y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un tiempo que, aunque nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.