El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero las nubes altas permanecerán en el cielo, lo que dará lugar a un día con poco sol. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando a un 64% hacia la tarde.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h desde el oeste en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Lalín realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, es recomendable que se mantengan abrigados, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche, rondando los 6 grados hacia las 11:00 p.m.
La visibilidad mejorará a medida que avance el día, pero es aconsejable que los conductores mantengan precaución, especialmente en las primeras horas, debido a la posible presencia de niebla. En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el frío.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.
