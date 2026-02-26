El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

Hoy, 26 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del paisaje, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque se espera que la situación se mantenga estable sin precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados, y se espera que alcancen un máximo de 14 grados durante la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento, que se mantendrá en torno a los 5 a 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en momentos puntuales. El viento soplará principalmente del este y noreste, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70-80% por la tarde. Esto es un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque la presencia de nubes puede hacer que la luz solar sea menos intensa. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas, pero mejorará a medida que el día avance.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde, pero con una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que tengan precaución al conducir en las primeras horas debido a la posible niebla.

