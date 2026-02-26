El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, A Guarda se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La brisa del norte se sentirá con una velocidad de 6 a 7 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de viento, que soplará del norte-noroeste a una velocidad de entre 5 y 8 km/h. El cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, pero sin llegar a generar precipitaciones. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 65% hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 18:00 horas. El viento seguirá soplando desde el norte-noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h. La visibilidad será buena, aunque se prevé la aparición de niebla en las horas nocturnas, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas, lo que podría afectar la circulación en las carreteras.

La noche cerrará con un cielo mayormente despejado, y las temperaturas se mantendrán alrededor de los 10 grados . La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 79% hacia la medianoche. Los ciudadanos de A Guarda podrán disfrutar de una noche tranquila, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las horas más tardías.

En resumen, el día se presentará mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y un descenso notable hacia la noche. Sin lluvias a la vista, será un día propicio para disfrutar de la belleza natural de A Guarda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.