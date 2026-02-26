El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados, siendo más cálidas en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 78% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Gondomar pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del este y noreste. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:21, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más fresco y claro. En resumen, hoy será un día mayormente tranquilo y seco en Gondomar, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el frío de la noche se instale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.