El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 5 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto con nubes altas, que dominarán el panorama durante gran parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 56% a 59%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Forcarei realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se mantengan abrigados, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 2 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento sople del sur-suroeste, alcanzando rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

A medida que se acerque la noche, la niebla regresará, acompañada de temperaturas que descenderán a 7 grados . La visibilidad se verá nuevamente afectada, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse en la oscuridad. La jornada concluirá con un cielo cubierto y una humedad que aumentará, alcanzando niveles cercanos al 98% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y un leve aumento de temperatura durante la tarde, todo ello sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.