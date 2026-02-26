El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo cubierto con niebla persistente, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100%, generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 60% a media tarde, lo que permitirá una sensación más confortable para los habitantes y visitantes de A Estrada.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 22 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco.

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera un ligero aumento de nubes altas hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados al caer la noche. La humedad relativa aumentará gradualmente, alcanzando el 83% hacia la medianoche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. Sin embargo, es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones debido a la niebla matutina, que podría afectar la visibilidad.

En resumen, A Estrada experimentará un día con condiciones climáticas variadas, comenzando con niebla y temperaturas frescas, y evolucionando hacia un ambiente más cálido y despejado en las horas centrales del día. La combinación de viento y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones iniciales de visibilidad reducida.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.