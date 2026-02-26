El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, la bruma se hará presente, especialmente en las primeras horas, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.
Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol ascienda, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta durante la mayor parte de la jornada, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las rachas de viento más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente al caer la noche.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:20, el cielo se cubrirá de nubes altas, lo que podría dar lugar a un atardecer pintoresco, aunque la visibilidad se verá ligeramente afectada por la bruma. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas y bruma, temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura a la jornada. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente mayormente favorable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.
